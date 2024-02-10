Российские артиллеристы на Днепре лишили ВСУ запасов оружия Артиллерия группировки «Днепр» уничтожила склад ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Артиллеристы российской группировки «Днепр» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что расчеты получили цели и оперативно отработали по ним с минимальной корректировкой.

В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований. <...> Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен танк ВСУ и полевой склад с боеприпасами, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в МО рассказали, как подразделения ВДВ из состава группировки «Днепр» при помощи «Ланцетов» уничтожили танк ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме того, российские военные ликвидировали украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что активность ВСУ в регионе свелась к удержанию имеющихся позиций. По его словам, украинские войска могут испытывать дефицит боеприпасов. Глава региона отметил, что в большинстве случаев ВСУ использовали беспилотники. Сальдо также подчеркнул, что российские бойцы продолжают поражать противника на правом берегу Днепра и в Крынках. Помимо этого, удары по позициям ВСУ наносила армейская авиация и самолеты ВКС РФ. Потери украинской армии за неделю на этом участке фронта составили до 400 военных.