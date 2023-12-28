Войска РФ уничтожили «Ланцетами» танк ВСУ на правобережье Днепра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Подразделения ВДВ из состава группировки «Днепр» при помощи «Ланцетов» уничтожили танк ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщила ТАСС пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, российские военные ликвидировали украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя боевую и специальную технику противника, — отметили в ведомстве.

До этого операторы беспилотников-камикадзе «Ланцет», которых называют иксоводами за характерную форму хвоста ракеты, определили местоположение и уничтожили артиллерийскую самоходную гаубицу М777 американского производства. Удар по военной технике был нанесен на Херсонском направлении.

Недавно стало известно, что новые дроны-камикадзе «Суперкам» могут поступить в российскую армию уже весной следующего года. Специалисты Ростеха пообещали, что беспилотники будут иметь в том числе разведывательную версию, а также смогут эффективно защищаться от РЭБ противника. Директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что в новых летательных аппаратах будет решена главная проблема — помехозащищенность. По его словам, для этого в «Суперкамах» установят бронированную аппаратуру.