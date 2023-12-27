«Сложно подавить»: чем новые дроны лучше «Ланцетов», когда попадут на СВО

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Новые дроны-камикадзе «Суперкам» могут поступить в российскую армию уже весной следующего года

Новые дроны-камикадзе «Суперкам» могут поступить в российскую армию уже весной следующего года, выяснил NEWS.ru. В Ростехе пообещали, что беспилотники будут иметь в том числе разведывательную версию и смогут эффективно защищаться от РЭБ противника. Подробнее о новых БПЛА и их отличиях от нашумевших «Ланцетов» — в материале NEWS.ru.

Что известно о новых беспилотниках

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов впервые рассказал, что Россия обзаведется новыми дронами-камикадзе серии «Суперкам». По его словам, беспилотник уже разработан в двух версиях — в разведывательной и боевой (дрон-камикадзе).

Среди особенностей БПЛА господин Чемезов отметил высокую степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «То есть подавить их сложно», — подчеркнул гендиректор Ростеха. По его информации, сейчас дроны проходят технические испытания.

Чем «Суперкам» отличается от «Ланцетов»

Директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что в новых летательных аппаратах будет решена главная проблема — помехозащищенность. По его мнению, для этого в «Суперкамах» установят бронированную аппаратуру.

«Я думаю, что в дроне „Суперкам“ будет применена новая система, то есть аппаратура будет защищена с помощью бронирования, что позволит ему фактически не реагировать на станции радиоэлектронной борьбы», — сказал Кнутов в беседе с NEWS.ru.

Он считает, что главное отличие «Суперкама» от знаменитых «Ланцетов» заключается в дальности полета и точности поражения целей. «Именно на это сделан упор в ходе производства беспилотников», — отметил Кнутов.

Кроме того, «Суперкам» можно будет производить массово из-за хорошего качества сборки.

«Этот дрон будет представлен в двух модификациях — как разведывательной, так и в виде дрона-камикадзе. А это означает, что стоимость деталей будет ниже, будет большая степень взаимозаменяемости, да и само производство обойдется дешевле», — пояснил эксперт.

Российские дроны-камикадзе серии «Ланцет», по словам Чемезова, хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО. Они показали высокую степень эффективности при поражении живой силы и техники ВСУ. В частности, как сообщал РИА Новости информированный источник, групповые налеты таких беспилотников применяются для уничтожения систем ПВО Украины.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что в новых летательных аппаратах будет решена главная проблема — помехозащищенность

Когда новые дроны-камикадзе введут в эксплуатацию

Новые беспилотники могут оказаться в зоне СВО уже весной следующего года, полагает Кнутов.

«Сейчас „Суперкам“ находится на испытаниях. Там обязательно выявят недостатки, но, скорее всего, их устранят в течение месяца. Я полагаю, что уже весной следующего года мы увидим эти дроны на поле боя», — сказал эксперт.

По мнению эксперта по БПЛА Дениса Федутинова, при производстве новых дронов использовались наработки предыдущих систем, что позволит сократить сроки ввода в эксплуатацию.

«Если там будет высокая степень унификации с другими беспилотниками, входящими в состав семейства „Суперкам“, и если поставки техники ВС удастся провести в упрощенном порядке, то ударники на поле боя мы увидим достаточно быстро — в течение нескольких месяцев. Тем более что заводские испытания, как я понимаю, уже идут, и далее можно будет выходить уже на опытную эксплуатацию непосредственно в войсках, в том числе в зоне СВО», — рассказал Федутинов в разговоре с NEWS.ru.

Как дроны помогают армии России в зоне СВО

В середине декабря президент России Владимир Путин поставил задачу нарастить серийное производство различных беспилотников — от тяжелых ударных до сверхмалых дронов. Он призвал привлечь к их производству высокотехнологичные частные компании.

«На что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то фанера и так далее, какие-то маленькие дрончики, которые летают, — нет, оказалось, что и это наносит ущерб, и это нельзя ни в коем случае пропускать», — сказал Путин.

ВСУ такие планы российского руководства воспринимают с тревогой. Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что российские дроны обладают высокими техническими характеристиками, из-за чего с ними все труднее бороться. По его словам, от российских беспилотников невозможно спастись даже ночью, потому что они оснащены тепловизорами.

Дроны-камикадзе в зоне спецоперации играют существенную роль, указал Федутинов. Их успешно используют для поражения военной техники, в том числе бронированной, и живой силы противника. По его словам, у России есть хороший потенциал для производства беспилотников.

«С другой стороны, создание систем БПЛА предполагает не только сборочную часть, но и производство массы компонентов. Здесь необходимо понимать, что могут возникать определенные узкие места, связанные как со сложностями создания этих компонентов в России, так и с приобретением их на внешнем рынке. Так что выпуск больших серий беспилотников будет упираться в том числе в такие проблемы», — предупредил эксперт.

Фото: МИД РФ В середине декабря президент России Владимир Путин поставил задачу нарастить серийное производство различных беспилотников — от тяжелых ударных до сверхмалых дронов

Какие еще новинки анонсировал Чемезов

Помимо дронов-камикадзе глава Ростеха также анонсировал и другие новинки. В частности, он заявил, что в России сейчас созданы малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) для защиты от налетов дронов с Украины. Они уже устанавливаются на наиболее опасных направлениях, в том числе для защиты российских городов. По словам Чемезова, РЛС засекают беспилотники противника за несколько десятков километров, после чего передают информацию о цели для ее поражения.

Он также рассказал, что скоро в зоне СВО должна появиться российская гаубица «Коалиция», что позволит обеспечить «существенное» преимущество над гаубицами НАТО по дальности.

По словам главы Ростеха, для того чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы, в зоне боевых действий нужны гаубицы подобного класса. «Такое преимущество у „Коалиции“ есть, и оно существенное», — подчеркнул он.

Также в зоне СВО на Украине собираются опробовать дистанционно управляемую боевую машину пехоты (БМП). Чемезов заявил, что подобная техника перспективна, так как «позволит исключить риск поражения экипажа на самых опасных направлениях». Он отметил, что сейчас машина проходит испытания. После их завершения БМП должны протестировать уже непосредственно в боевых условиях.

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