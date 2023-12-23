Опубликовано видео работы российских дронов-конвоиров в зоне СВО «VOG-25 Russian» показал видео, как дроны ВС РФ конвоируют пленных ВСУ

Фото: МО РФ

Telegram-канал «VOG-25 Russian» опубликовал видео, как дроны Вооруженных сил России конвоируют пленных бойцов украинской армии в зоне специальной военной операции. На кадрах ролика видно, как четверых солдат ВСУ ведут с воздуха два беспилотника: один из дронов наблюдает за передвижениями пленных, а второй, вооруженный осколочно-гранатометными выстрелами, готов среагировать на попытки побега.

Военкор Андрей Руденко ранее показал видео работы российских FPV-дронов в районе Работино на Запорожском направлении. На кадрах записи беспилотник засекает позиции противника и наносит точные удары.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос ранее заявил, что российские военные эффективно применяют в зоне спецоперации FPV-дроны и тем самым парализуют работу ВСУ. По мнению военного, ВС РФ обогнали украинскую армию и работают значительно мощнее. Генерал подчеркнул, что Киев не поспевает за технологическим развитием российской армии. Он особо отметил роль дронов с камерами ночного видения, которые увеличивают возможности ВС РФ.

Ранее ВС РФ впервые применили в зоне СВО новые дальнобойные дроны-камикадзе «Италмас». По предварительным данным, российские бойцы использовали этот вид беспилотников при атаке позиций противника в Киевской области. Известно, что «Италмасы» легче по весу БПЛА «Герань-2» и при полете издают другой звук, поэтому их сложнее распознать и перехватить.