Названо главное преимущество новейшего «Скальпеля» над «Ланцетом» Военэксперт Дандыкин: дрон «Скальпель» гораздо дешевле «Ланцета»

Фото: Пресс-служба КБ «Восток»

Барражирующий боеприпас «Скальпель»

Дрон-камикадзе «Скальпель» гораздо дешевле в производстве, чем БПЛА «Ланцет» и способен решать те же задачи, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, преимуществом «Скальпеля» также является возможность оставаться невидимым для радиолокационных станций и РЭБ противника.

Характеристики дронов примерно одинаковы, только «Ланцет» более технологичен, работает на десятки километров, работает стаей, у него уже третье поколение. Здесь как с противотанковыми средствами — РПГ намного дешевле ПТРК, только работает на ближних дистанциях с той же эффективностью, — сказал Дандыкин.

Эксперт также отметил, что у российский солдат есть еще дрон «Упырь». Он добавил, что в скором времени этот беспилотник будет использоваться в зоне СВО чаще.

Работы дронам хватит на всех, ВСУ уже чувствуют это. Если «Герани» кошмарят тыл ВСУ, то остальные, с учетом «Ланцетов», бьют на десятки километров, уничтожая самоходки 155-мм, гаубицы «три семерки», опорные пункты, укрепления. Есть еще FPV-дроны против непосредственно отдельных бойцов ВСУ, это совсем короткая рука на один-три километра, — заметил эксперт.

Российские военные начали использовать в ходе спецоперации новый барражирующий боеприпас под названием «Скальпель». По словам представителя конструкторского бюро «Восток», уже начато мелкосерийное производство боеприпаса.