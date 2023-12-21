«Страж» границ: получит ли ВМФ уникальный гибрид корабля и подлодки

Фото: ckb-rubin

Погружной корабль «Страж»

Российский военный флот проявил интерес к проекту «Стража» — первого погружного патрульного корабля. Об этом сообщили его разработчики из Центрального конструкторского бюро «Рубин». Военные моряки не исключают, что новое гибридное судно, сочетающее в себе качества субмарины и катера, сможет использоваться и для скрытого наблюдения, и для охраны более крупных кораблей — скажем, в ордере (группе кораблей сопровождения) авианосца. Что за корабль «Страж», какие преимущества и недостатки у этого проекта и когда ждать его воплощения — в материале NEWS.ru.

Что известно о проекте корабля «Страж»

Российский военный флот проявил интерес к проекту первого погружного патрульного корабля «Страж», сочетающего в себе качества подводной лодки и надводного патрульного корабля. «Это одна из очень интересных единиц, она, безусловно, должна занять свою нишу — конечно, интерес со стороны ВМФ есть», — сказал ТАСС Игорь Вильнит, генеральный директор ЦКБ «Рубин» (Санкт-Петербург), которое работает над проектом. Гендиректор сообщил об этом в ходе церемонии передачи «Адмиралтейскими верфями» дизель-электрической подводной лодки «Можайск».

О разработке «Стража» ЦКБ впервые сообщило еще в апреле 2021 года. По данным конструкторского бюро, корабли такого типа могут использоваться для охраны, спасательных работ или для научных исследований.

«Военное обозрение» сообщает, что проект известен в двух вариантах. Первый имел водоизмещение около 1000 тонн, длину — до 70 метров, экипаж — до 42 человек, включая досмотровую группу. «На корабле размещались лодки для досмотровых групп, а также беспилотник. Вооружение отсутствовало.

Вторая версия корабля, водоизмещением до 1300 тонн и длиной 72 метра, получила новый корпус с другими обводами (внешними очертаниями), снижающими радиолокационную заметность, и новый двигатель, позволяющий развивать скорость до 21 узла. Дальность плавания заявлена до 4 тысяч миль на скорости 10 узлов. Этот корабль имеет вооружение: малокалиберная автоматическая пушка, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата», — сообщал ресурс.

Фото: ckb-rubin Погружной корабль «Страж»

Какие преимущества и недостатки у «Стража»

На мировой рынок корабль планировали выводить под аббревиатурой BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry). По данным разработчиков, его эксплуатация быстро окупится за счет предотвращения случаев браконьерства и других экономических правонарушений. Подводное положение позволит кораблю вести скрытое наблюдение за нарушителями и при необходимости уходить от непогоды.

«Погружающийся корабль можно использовать как классическую подводную лодку — для ведения разведки и других задач. Возможности изучения шельфа у „ныряющего“ патруля будут выше, чем у аналогичного надводного. Он также может служить недорогим учебным средством для подготовки экипажей», — добавили в ЦКБ «Рубин».

Но эксперты отмечают слишком маленькую заявленную скорость «Стража» — 21 узел. Капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров в беседе с NEWS.ru пояснил, что это очень мало. «Сейчас у всех боевых кораблей проектная скорость — 32 узла. Со временем при эксплуатации она падает в среднем до 28 узлов, но при приемке госкомиссией судно должно проходить мерную милю со скоростью 32 узла, это примерно 62 км/ч. А 21 узел — очень тихоходный проект. Это скорость примерно в 40–41 км/ч», — сообщил Гундаров.

Эксперт также отметил, что пока «Страж» находится в стадии проекта, судить о его реальных качествах трудно, ведь после постройки они могут сильно отличаться от первоначально заявленных. «Пока что судно существует только на уровне проекта, и пока неизвестно, дойдет ли дело до строительства. Вот когда будет закладка или хотя бы начнется нарезка металлических листов для корабля, вот тогда можно будет говорить о его реальном будущем», — пояснил эксперт.

Председатель петербургского Клуба моряков-подводников капитан 1-го ранга Игорь Курдин в разговоре с NEWS.ru отметил, что «Страж» задумывался именно для экспортных целей. «Эта идея появилась из-за того, что мы должны представить на международном рынке какие-то новые концепции, связанные со странами, имеющими ограниченный прибрежный флот, не океанский. В документации „Страж“ назван как „пограничный морской подводный дозор“. В надводном положении он должен вести поиск контрабандистов или пиратов, в подводном — скрытное наблюдение. К тому же в подводном положении он может сравнительно безопасно переждать шторм», — сказал Курдин. По его словам, проект мог бы дать России преимущество на рынке вооружений, так как не имеет зарубежных аналогов.

По словам капитана, если в проект вложатся иностранные покупатели, то он свою задачу выполнит. А вот интерес к «Стражу» российского ВМФ, по мнению Курдина, выглядит странным, так как корабль неспособен решать серьезные задачи, а уже существующие образцы патрульных кораблей и подводных лодок по характеристикам выглядят предпочтительнее «Стража».

Когда ждать постройки «Стража»

По мнению Гундарова, в ближайшее время говорить о постройке погружного корабля для нужд отечественного флота нереально. «Судьба „Стража“ пока что непонятна. Непонятно даже, где его строить. Все верфи у нас заняты существующим военным госзаказом. Объединенная кораблестроительная корпорация жалуется, что уже даже гражданские суда строить негде — все занято», — пояснил эксперт.

Курдин согласен с коллегой. По его мнению, проект нуждается в доработке, на которую необходимо дополнительное финансирование, найти которое в современных условиях трудно.

Фото: ckb-rubin Погружной корабль «Страж»

Как можно использовать «Страж» в будущем

Гундаров предполагает, что при увеличении скорости «Страж» может использоваться в качестве корабля боевого обеспечения у более крупных кораблей, например в ордере у авианосца «Адмирал Кузнецов».

«У нас сейчас больших противолодочных кораблей осталось раз-два и обчелся. Строятся два десантных корабля-дока, вертолетоносцы, которым тоже будет нужно боевое обеспечение. Одна из задач „Стража“ может заключаться в выполнении этой функции. Потом, у нас есть единственный и неповторимый „Адмирал Горшков“, авианесущий крейсер, вот ему тоже нужно боевое обеспечение», — рассказал отставной офицер.

Кроме того, корабли типа «Стража» нужны для охраны своих опорных районов и на Черном море, и на Балтике, и на Дальнем Востоке, добавил он. «Поэтому функций у них может быть много. Лишь бы его реально построили», — сказал Гундаров.

В свою очередь Курдин считает, что «Страж» при тех характеристиках, что заявлены разработчиками, в качестве патрульного корабля будет бесполезен. «Надо понимать, что обводы корпусов подводных лодок спроектированы так, чтобы давать максимальную подводную скорость, но при этом в надводном положении они идут в два-три раза медленнее. И если 21 узел — это подводная скорость, то на поверхности она будет еще меньше. Даже если 21 узел — это надводный ход „Стража“, то и в этом случае он будет слишком медленным для патрулирования. Современные контрабандисты и пираты используют быстроходные лодки и корабли, а не весельные шлюпки», — сказал эксперт.

По его мнению, в качестве экзотического решения для иностранных покупателей проект еще может иметь успех, а также служить в качестве платформы для изучения и освоения новых технологий. Однако практического применения для нашего ВМФ у «Стража» Курдин не видит. «У нас уже есть быстроходные патрульные корабли, и зачем тогда нам такой тихоходный гибрид — непонятно», — заключил Курдин.

Читайте также:

Эта винтовка произвела фурор на СВО: чем уникален комплекс Raptor tactical

Снайпер с позывным Урал: стрелок на СВО должен быть «тюленем»

БМПТ «Терминатор»: насколько техника удобна в зоне СВО и что делает