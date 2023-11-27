Напавших на судно у берегов Йемена пиратов задержали и допросили

Фото: US Navy/via Global Look Press

Военнослужащие армии США задержали и допросили предполагаемых пиратов, напавших на связанный с Израилем танкер компании Zodiac Maritime под названием Central Park у побережья Йемена, сообщает Fox News со ссылкой на источники. Экипаж и груз на судне, которое перевозило фосфорную кислоту, не пострадали.

Собеседники телеканала утверждают, что танкер захватили вооруженные пять человек. При этом им не удалось добраться до членов экипажа, которые закрылись в безопасном помещении. Нападавшие пытались выломать двери, однако им этого не удалось, и на своей лодке они попытались вернуться к берегам Йемена, после чего их стали преследовать.

Персонал ВМС США преследовал субъектов, производя предупредительные выстрелы, в то же время их преследовал боевой вертолет США. Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате. Субъекты были задержаны и в настоящее время допрошены американскими военными, отвечающими за борьбу с пиратством, — говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что ВМС США отреагировали на сигнал бедствия с судна Central Park в Аденском заливе и что танкер-химовоз не захвачен. Экипаж эсминца USS Mason уведомил, что судно подверглось нападению у берегов Йемена.

До этого движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» захватило в акватории Красного моря грузовое судно Galaxy Leader, частично принадлежащее израильской компании. Отмечалось, что на его борту не было израильтян, но были граждане Болгарии, Мексики, Румынии, Украины и Филиппин. Тель-Авив начал расследование по вопросу нападения на судно. Сами повстанцы-хуситы заявили, что будут обращаться с экипажем по законам ислама.