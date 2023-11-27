ВМС США перехватили сигнал бедствия с судна в Аденском заливе

Фото: Andrej Tarfila/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВМС США отреагировали на сигнал бедствия с судна Central Park в Аденском заливе, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Собеседники агентства подчеркнули, что танкер-химовоз не захвачен.

Экипаж эсминца USS Mason уведомил, что судно подверглось нападению у берегов Йемена. Однако теперь оно в безопасности.

Ранее движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» захватило в акватории Красного моря грузовое судно Galaxy Leader, частично принадлежащее израильской компании. Отмечалось, что на его борту не было израильтян, но были граждане Болгарии, Мексики, Румынии, Украины и Филиппин. Тель-Авив начал расследование по вопросу нападения на судно. Сами повстанцы-хуситы заявили, что будут обращаться с экипажем по законам ислама. По словам члена политбюро группировки «Ансар Аллах» Хузама аль-Асада, к гражданам, которые не являются уроженцами Израиля, будут относиться как к гостям.

При этом представитель движения Яхья Сариа заявил, что движение имеет право атаковать израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости. Повстанцы готовы также нападать на коммерческие плавсредства под флагом Израиля и на принадлежащие зарегистрированным на его территории компаниям.