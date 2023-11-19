Хуситы рассказали, как будут обращаться с экипажем захваченного судна Хуситы пообещали обращаться с неизраильтянами на захваченном судне как с гостями

Повстанцы-хуситы, захватившие судно Galaxy Leader в Красном море, будут обращаться с экипажем по законам ислама, заявил РИА Новости член политбюро «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад. По его словам, к членам экипажа, которые не являются гражданами Израиля, будут относиться как к гостям.

Нашей целью не являются корабли израильского врага, это он занимается геноцидом в отношении наших родных в секторе Газа, и таким образом наши вооруженные силы могут достать его. Что касается экипажа, то с ним обращаются в соответствии с исламскими принципами и ценностями, — заявил аль-Асад.

Повстанцы из движения «Ансар Аллах», правящие на севере Йемена, подчеркнули, что их военные операции угрожают только кораблям, имеющим отношение к Израилю или его компаниям. Представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа отмечал, что мятежники могут атаковать любые гражданские суда под флагом Израиля, которые окажутся в зоне досягаемости.

Ранее йеменские хуситы захватили в акватории Красного моря коммерческое грузовое судно Galaxy Leader под флагом Багамских островов, частично принадлежащее израильской компании. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что решительно осуждают захват судна, возложив вину на Иран. В канцелярии также добавили, что этот «акт агрессии» отразится на безопасности международных морских перевозок.