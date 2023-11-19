Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» может атаковать израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости, заявил его представитель Яхья Сариа. Повстанцы готовы также нападать на коммерческие плавсредства под флагом Израиля и на принадлежащие зарегистрированным на его территории компаниям.

Вооруженные силы Йемена объявляют, что они будут атаковать любые из следующих типов судов: передвигающиеся под флагом сионистского образования (Израиля. — NEWS.ru), эксплуатируемые израильскими компаниями, принадлежащие израильским компаниям, — говорится в заявлении Сариа в Telegram-канале.

В середине ноября «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по ряду объектов в Израиле, в том числе в Эйлате. По словам Сарии, до этого эти же объекты хуситы атаковали беспилотниками. Представитель движения пообещал наносить удары до тех пор, пока Тель-Авив не остановит военные действия в секторе Газа.

Кроме того, хуситы направили беспилотный летательный аппарат в сторону ракетного эсминца США класса Arleigh Burke USS Thomas Hudner, который проходил через международные воды Красного моря. Сообщалось, что экипаж предпринял эту меру для безопасности находившихся на американском корабле военнослужащих.

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