Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 15:07

Донцова пообещала засудить хозяина напавшей на ее внука собаки

Писательница Донцова засудит хозяина пса, напавшего на ее 7-летнего внука

Дарья Донцова Дарья Донцова Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Писательница Дарья Донцова намерена подать в суд на владельца собаки, которая напала на ее семилетнего внука в Московской области, сообщила она в беседе с ТАСС. По словам автора детективов, инцидент произошел 21 июля в селе Дубцы, а хозяин животного не оказал ребенку никакой помощи.

Вдруг откуда ни возьмись показался человек с большой собакой, которая набросилась на ребенка и очень серьезно его поранила. <...> Он стоял и смотрел, как собака рвет маленького ребенка, и не оттащил ее, — сказала Донцова.

По факту произошедшего Главное следственное управление СК России по региону уже возбудило уголовное дело. Донцова отметила, что на владельца пса ранее неоднократно жаловались местные жители, но реакции не последовало. Сейчас писательница совместно с правоохранителями устанавливает личность хозяина животного.

Инцидент произошел в вечернее время, около 16-17 часов, когда мальчик играл возле ворот своего дома. Пес нанес ребенку множественные ранения в область лица, лба, головы и тела. Животное не добралось до шеи и глаз. Спасти внука писательницы удалось благодаря случайному прохожему, который отогнал агрессивное животное.

Ранее владелец животного изложил свою версию инцидента, заявив, что пытался удержать питомца на поводке в момент атаки. По его словам, мальчик сам подбежал к собаке, после чего мужчина привязал пса и пытался помочь, но родители ребенка самостоятельно отвезли его в больницу.

Культура
Шоу-бизнес
Дарья Донцова
писатели
суды
собаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин сообщил, что депутат Нилов не будет переизбираться в Госдуму
Ростех начал поставки мобильных убежищ для заводов
ЦБ уличил топ-менеджера «Софтлайна» в инсайдерской торговле бумагами
Психолог объяснила, почему опасно щекотать ребенка
«Я в театральный не собиралась»: Пересильд рассказала о давней мечте
В СПЧ выступили за ужесточение наказания за заключение фиктивного брака
Москвичам пообещали температуру ниже нормы в ближайшее время
Стала известна судьба пропавшей в Подмосковье школьницы
Немецкий завод планирует выпускать ядерное топливо по российской технологии
В Крыму осудили женщину за шпионаж в пользу Украины
В Белоруссии раскрыли обстановку на границе с Украиной
Эксперт FMCG-рынка ответил, кого затронет рост цен на кофе
«Очень ждем»: мама пропавшей в Подмосковье девочки записала обращение
Актриса Пересильд рассказала о любви к съемкам в военных фильмах
Автоэксперт раскрыл, как не купить «ржавое корыто» вместо машины
Появилось видео конфликта в Грузии, в котором россиянке сломали нос
Дачникам рассказали, к каким последствиям приводит удобрение грядок
Врач назвал неожиданный фактор прогрессирования ХОБЛ
Восьмимесячный малыш упал головой в ведро с водой и захлебнулся
«Хожу с открытым ртом»: Пелагея поделилась впечатлениями о съемках в кино
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.