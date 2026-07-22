Донцова пообещала засудить хозяина напавшей на ее внука собаки Писательница Донцова засудит хозяина пса, напавшего на ее 7-летнего внука

Писательница Дарья Донцова намерена подать в суд на владельца собаки, которая напала на ее семилетнего внука в Московской области, сообщила она в беседе с ТАСС. По словам автора детективов, инцидент произошел 21 июля в селе Дубцы, а хозяин животного не оказал ребенку никакой помощи.

Вдруг откуда ни возьмись показался человек с большой собакой, которая набросилась на ребенка и очень серьезно его поранила. <...> Он стоял и смотрел, как собака рвет маленького ребенка, и не оттащил ее, — сказала Донцова.

По факту произошедшего Главное следственное управление СК России по региону уже возбудило уголовное дело. Донцова отметила, что на владельца пса ранее неоднократно жаловались местные жители, но реакции не последовало. Сейчас писательница совместно с правоохранителями устанавливает личность хозяина животного.

Инцидент произошел в вечернее время, около 16-17 часов, когда мальчик играл возле ворот своего дома. Пес нанес ребенку множественные ранения в область лица, лба, головы и тела. Животное не добралось до шеи и глаз. Спасти внука писательницы удалось благодаря случайному прохожему, который отогнал агрессивное животное.

Ранее владелец животного изложил свою версию инцидента, заявив, что пытался удержать питомца на поводке в момент атаки. По его словам, мальчик сам подбежал к собаке, после чего мужчина привязал пса и пытался помочь, но родители ребенка самостоятельно отвезли его в больницу.