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22 июля 2026 в 15:04

«Великий труд»: Медведева восхитилась матерями-одиночками

Актриса Медведева выразила поддержку матерям-одиночкам

Наталия Медведева Наталия Медведева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Быть матерью-одиночкой — это большое испытание, заявила актриса и комик Наталия Медведева на съемках фильма «Зубастая няня» с Пелагеей в главной роли. В беседе с корреспондентом NEWS.ru она отметила, что женщины, воспитывающие ребенка одни, вызывают восхищение.

Это великий труд и очень большое испытание, не все с этим справляются. Я могу только пожелать сил, здоровья и мотивации. Я не хотела бы оказаться в такой ситуации и могу только дать большую поддержку, гордость за таких девчонок, и выразить восхищение, — отметила Медведева.

По ее словам, проблема матерей-одиночек была актуальной всегда. Актриса отметила, что воспитывать детей в одиночку, будь то женщина или мужчина, очень сложно.

Дети — это большая ответственность, напряжение, стресс. Конечно, когда ты разделяешь это с кем-то, гораздо легче, — сказала Медведева.

Ранее актриса заявила, что не хотела бы растить детей без участия их отца. Сама артистка воспитывает троих детей в полной семье, и ее личный слоган в этом отношении можно сформулировать как «трудимся и радуемся».
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