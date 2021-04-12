В России разработали первый ныряющий патрульный корабль «Страж»

https://static.news.ru/photo/890ca838-9b97-11eb-a66b-96000091f725_660.jpg Фото: ckb-rubin.ru

Сотрудники Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» разработали первый российский погружной патрульный корабль, ориентированный на экспорт. За счёт многофункциональности, корабль можно использовать как для охраны, так и в качестве спасательного или исследовательского судна.

«Рубин» представляет первую модификацию погружающегося патрульного корабля, сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля, — сообщили в пресс-службе ЦКБ.

На мировой рынок «Страж» будет выводиться под аббревиатурой BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry). По данным разработчиков, его эксплуатация быстро окупится за счёт предотвращения браконьерства и других экономических правонарушений. Подводное положение позволит кораблю вести скрытое наблюдение за нарушителями и уходить от неблагоприятных погодных условий.

Погружающийся корабль можно использовать как классическую подводную лодку — для ведения разведки и других задач. Возможности изучения шельфа у ныряющего патрульного корабля будут выше, чем у аналогичного надводного. Он также может служить недорогим учебным средством для подготовки экипажей и инфраструктуры к закупке в будущем классических подводных лодок, — добавили в ЦКБ «Рубин».

Длина корабля — 60-70 метров в зависимости от комплектации, экипаж — до 42 человек, включая досмотровую группу. При желании корабль может быть оснащён торпедным вооружением, небольшими управляемыми ракетами и артустановкой малого калибра. На нём также предусмотрено размещение дрона с автономным режимом работы в 2-3 часа, выпускаемого без выхода людей на палубу.

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