Браконьера с 10 тысячами трепангов задержали в Приморье

В Приморье на побережье залива Петра Великого пограничники задержали браконьера с 10 тысячами особей живого трепанга. Добыча этих морских животных в России запрещена. Россиянин пытался перевезти трепангов, уложив в бочки и строительные мешки, передает ОТР.

Как отмечает телеканал, морских животных передали специалисту-ихтиологу, который провел их осмотр. После этого трепангов выпустили в море. Задержанному может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы в зависимости от того, как будет квалифицировано преступление.

Пограничники на севере Сахалина ранее арестовали двух человек, которые незаконно добыли краснокнижную калугу на сумму более 37 млн рублей. Задержание произошло в Охинском районе. По местам жительства задержанных были обнаружены фрагменты калуги весом 400 кг.

В августе в Новосибирской области браконьер перестрелял всех уток и утят на Козловском озере, расположенном в районе улицы Чкалова. Местные жители рассказали, что птицы гнездились на этом месте около пяти лет, в этом году у них появилось два выводка птенцов. До этого момента уток никто не трогал.

В июле зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил передавать российским военнослужащим в зону специальной военной операции технику, конфискованную у браконьеров и контрабандистов. По словам экс-премьера, техника не передается на нужды военным по формальным причинам.