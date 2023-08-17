Браконьеры на Сахалине добыли краснокнижную рыбу на 37 млн рублей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пограничники арестовали двух человек, которые незаконно добыли краснокнижную калугу на сумму более 37 млн рублей, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Задержание произошло в Охинском районе на севере Сахалина.

Задержаны два гражданина Российской Федерации, которые с использованием запрещенных орудий лова в заливе Байкал осуществили вылов 98 экземпляров калуги. В ходе осмотра 37 рыб были признаны специалистом-ихтиологом жизнеспособными и выпущены в естественную среду обитания, — говорится в заявлении.

По местам жительства задержанных были обнаружены фрагменты калуги весом 400 килограмм. По данному факту Следственным управлением СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. Статья предусматривает максимальное лишение свободы сроком до восьми лет со штрафом.

Недавно в городе Обь Новосибирской области браконьер перестрелял всех уток и утят на Козловском озере, расположенном в районе улицы Чкалова. Местные жители сообщают, что птицы гнездились на этом месте около пяти лет, в этом году у них появилось два выводка птенцов. До этого момента уток никто не трогал, заявили сибиряки.