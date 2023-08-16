Браконьер перестрелял уток с утятами на озере под Новосибирском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Оби Новосибирской области браконьер перестрелял всех уток и утят на Козловском озере, расположенном в районе улицы Чкалова. Местные жители сообщают, что птицы гнездились на этом месте около пяти лет, в этом году у них появилось два выводка птенцов, сообщает «МК в Новосибирске». До этого момента уток никто не трогал, заявляют сибиряки.

Как отмечает издание, браконьер появлялся возле озера около пяти часов утра. Местные жители часто слышали выстрелы. Впервые неизвестного стрелка заметили еще в июле. Сибиряки рассказывают, что сначала пропало девять уток, а потом убили еще шесть птиц.

Одна из местных жительниц уточнила, что поймать браконьера трудно. Жители опасаются это делать, потому что он вооружен.

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