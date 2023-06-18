Живодер на Кубани избил лебедя и свернул ему шею

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Горячем Ключе Краснодарского края мужчина избил лебедя и сломал ему шею, впоследствии покалеченная птица скончалась, сообщил Telegram-канал Kub Mash. По его данным, личность живодера устанавливается, сейчас его разыскивают.

Очевидцы рассказали, что все произошло 17 июня недалеко от ЖК «Белый лебедь». По их словам, некий пьяный мужчина трепал и бил лебедя. Пернатого обнаружили на следующее утро, он на тот момент еще дышал, но был очень слаб.

Умирающую птицу отвезли в ветеринарную клинику, но там оказались бессильны. Врачи констатировали, что у птицы свернута шея, в лапах не было никакой реакции. Кликун жил на озере недалеко от домов. Только недавно птица вывела потомство.

Ранее волонтеры в Подмосковье спасли ежиху, над которой жестоко поиздевались подростки в Воскресенске. Дети пинали животное ногами, пасуя друг другу, как футбольный мяч, прыгали на нем, пытались раздавить, били палками и бросались камнями. Это попало на видео, распространившееся в Сети.

Зоозащитники признались, что готовились к худшему, но зверька спас слой жира и внушительный вес. У ежа обломались некоторые иголки и есть отек в плечах, но в целом он в порядке и проявляет активность, на днях его отвезут в ветклинику на рентген.