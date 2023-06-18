Стала известна судьба ежихи, которой малолетние живодеры играли в футбол Слой жира спас ежиху, которую дети отдубасили палкой в Подмосковье

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Ежиха, которой играли в футбол дети в подмосковном Воскресенске, выжила, сообщили на странице Центра реабилитации и помощи мелким млекопитающим «Белый Листонос» во «ВКонтакте». Волонтеры признались, что после видео с издевательствами над зверьком ожидали худшего, но Георгину, как они решили ее назвать, спас слой жира и внушительный вес.

Есть обломанные иглы, отек в плечах, помутнение роговицы (возможно, не связанное с инцидентом) и скованность движений, но при этом нет крови из носа или в кале, слизистые нормального цвета, животное активно, — рассказала волонтер.

Завтра ежиху повезут в клинику на рентген, чтобы исключить возможные травмы опорно-двигательного аппарата. Сейчас она иммобилизирована и обезболена, сообщили в центре.

Накануне в Сети появилось видео, на котором два мальчика в Подмосковье играли ежихой в футбол, били палками и прыгали на ней, едва не раздавив. СМИ писали, что зверек жил на одном из участков и был местным любимцем, которого все подкармливали. Родителям, чьи дети попали на кадры, посоветовали провести с ними беседу о том, что так нельзя обращаться с животными.