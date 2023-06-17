Дети в Подмосковье сыграли ежом в футбол и отдубасили его палкой на видео

Фото: Soeren Stache/ZB/Global look Press

В Подмосковье в поселке Красный Холм двое мальчиков сыграли в футбол живым ежом, которого после этого избили палкой и пытались раздавить. Издевательства юных живодеров над беззащитным зверьком попали в объектив камеры наблюдения.

На видео видно, как двое ребят, побросав свои велосипеды, веселятся на проезжей части, пиная беззащитного ежонка, пасуя его друг другу как мяч. Затем один из них отправляет колючий комочек в кусты, а другой мальчик подбегает и пытается раздавить животное.

По словам очевидцев, малолетние мучители также прыгали на еже, били палками и бросались в него камнями. Зверька забрали к себе неравнодушные жители, но ежик находится в тяжелом состоянии. Местные рассказали, что ежик был их любимцем и несколько лет жил на участке у соседей, его подкармливали люди со всей улицы. Родителей, узнавших своих детей на кадрах, призвали провести с ними беседу о том, что так нельзя относиться к животным.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что контакт с диким ежом может привести к различным заболеваниям. По словам специалиста, если погладить ежика, можно заразиться грибковыми заболеваниями. Например, чтобы подцепить стригущий лишай, достаточно один раз уколоться о колючего зверя.