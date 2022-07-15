Врач объяснил, чем опасен контакт с дикими ежами Гастроэнтеролог Кашух предупредила, что контакт с диким ежом может вызвать различные заболевания

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Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух предупредила об опасности контактирования с дикими ежами. По ее словам, человек, который погладит ежа, может заразиться грибковыми заболеваниями, в особенности стригущим лишаем. Ее слова приводят «Известия».

Отмечается, что для развития этого инфекционного заболевания достаточно лишь одного укола об иглы ежа. Болезнь характеризуется большими красными пятнами на коже, которые вызывают зуд. В случае осложнения пораженная зона может полностью лишиться волосяного покрова.

Кроме этого специалист утверждает, что ежи являются переносчиками смертельно опасной геморрагической лихорадки. Она заявляет, что риск заразиться лихорадкой довольно велик из-за самого характера распространения заболевания.

Как правило, ветеринарные врачи предупреждают, что зараженные ежи не боятся людей и сами выходят на контакт. Получить заболевание можно не только от укуса животного, но даже соприкоснувшись с его слюной. У человека вирус может вызвать тяжелые неврологические нарушения и привести к летальному исходу, — подчеркивает Кашух.

Геморрагической лихорадкой человек может заразиться также и от укуса клеща. Врач подчеркивает, что при контакте с ежом увеличивается риск нападения паразита, поскольку зачастую клещи прячутся в траве возле деревьев.

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