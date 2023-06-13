На Кубани школьник зверски забил палкой домашних кроликов и уток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские в городе Армавире Краснодарского края задержали 12-летнего подростка за жестокое убийство беззащитных животных на соседском подворье, сообщает KP.RU. По информации издания, малолетний живодер взял палку и до смерти забил семь кроликов и 17 уток. Причины зверского поведения выясняют полицейские, с ребенком работают сотрудники ПДН и психолог.

Как уточняет издание, инцидент произошел вечером 11 июня. Подросток перебрался во двор частного дома, где палкой забил до смерти кроликов и уток.

Душераздирающие крики животных и птиц услышали прохожие, которые прибежали на помощь. Но к тому времени живодер уже сбежал, — пишет издание со ссылкой на местные соцсети.

По информации правоохранителей, очевидцы рассказали о происшествии хозяину животных, которого в тот момент не было дома. Мужчина написал заявление в полицию. Свидетели успели сделать несколько фото подростка, который бродил вокруг уже мертвых тушек. Живодера удалось опознать и найти по этим снимкам.

Несовершеннолетний задержан, проводится проверка, рассказали в полиции. С мальчиком работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Не исключено, что беседа с полицейскими предстоит и родителям.

Ранее в Красноярске живодеры изнасиловали собаку жесткими предметами, после чего бросили ее умирать. Как рассказала в беседе с NEWS.ru волонтер организации «Бездомный пес» Ирина, животное в момент обнаружения истекало кровью. Врачи не смогли спасти его, после пятой остановки сердца собака скончалась.