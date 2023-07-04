Медведев предложил передать армии конфискованную у браконьеров технику

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил передавать российским военнослужащим в зону специальной военной операции технику, которую конфискуют у браконьеров и контрабандистов. В пример он привел быстроходные катера, автомобили и гусеничную технику, в которой нуждаются российские военные в зоне СВО. По словам экс-премьера, которые приводит ТАСС, по разным, «вполне формальным», причинам изъятая техника не передается на нужды российских военных на Украине.

В различных регионах нашей страны находится много конфиската, у браконьеров, контрабандистов и других нарушителей. И это техника, которая может быть использована в зоне военной операции. Это и быстроходные катера, и автомобили, гусеничная и иная техника. В таких средствах, безусловно, сейчас нуждаются наши Вооруженные силы, — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что решение должно быть принято на федеральном уровне, за так как «за реализацию конфискованных объектов отвечают федеральные ведомства».

Ранее Медведев призвал приостановить дипломатические отношения с Финляндией, Польшей, Великобританией и странами Балтии, а также предложил сделать «пересборку» ООН и других международных организаций на основании новых мировых реалий.