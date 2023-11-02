БМПТ «Терминатор»: насколько техника удобна в зоне СВО и что делает Полковник в отставке Тимошенко: БМПТ не нужно использовать как танк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БМПТ «Терминатор»

В конце октября в Сети появилось сразу несколько видео работы боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» с российской стороны фронта, что позволило экспертам говорить об активном использовании этой техники. Их создали после опыта уличных боев в Грозном в середине 1990-х. Каковы оценки работы «Терминатора» в зоне СВО и чем могут быть неудобны БМПТ — в материале NEWS.ru.

Что известно об участии «Терминатора» в СВО

Впервые о появлении «Терминатора» в зоне СВО стало известно весной 2022 года, когда эти машины попали на видео под Северодонецком. Затем Киев заявил о применении российской армией БМПТ на соседнем участке — у трассы Лисичанск — Артемовск. Минобороны России официально заявило летом того же года об их появлении, опубликовав видео боевой работы техники.

В январе 2023-го был обнародован ролик работы «Терминатора» под луганским городом Кременная. В нем было показано, как машина выезжает на позицию и начинает стрелять по противнику, который закрепился в лесном массиве.

В июле в Сети появился рассказ командира из группировки ВС РФ «Юг». Он сообщил, что экипаж его «Терминатора» за ночь выпустил 400 снарядов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все происходило под Авдеевкой в ДНР. По его словам, при обстреле из автоматической пушки использовались осколочно-фугасные и бронебойно-трассирующие снаряды.

Бойцы экипажей БМПТ отмечали, что солдаты ВСУ обычно остерегаются этого вида машин, так как для них это незнакомый и непонятный противник.

Фото: Евгений Потехин/news.ru

Насколько справедлива критика в адрес «Терминаторов»

Точное число произведенных машин неизвестно, но, по сообщениям СМИ, в ВС РФ было поставлено минимум 10 (одна рота), и еще минимум столько же — в ВС Казахстана.

В отличие от многих других видов бронетехники, которая есть на вооружении у украинской и российской армий, только ВС РФ владеют БМП. Разработки начались в СССР в 1980-х на Челябинском тракторном заводе — на базе танка Т-72. Затем проектом занялся Уралвагонзавод (УВЗ).

В 1990-х проект переработали с учетом трагического опыта первой Чеченской войны, когда на улицах Грозного танки федеральных сил становились легкой добычей гранатометчиков боевиков, стрелявших по машинам с верхних этажей зданий и из подворотен.

Название «Терминатор» закрепилось за разработкой УВЗ, сделанной в двух вариантах — на базе танков Т-72 и Т-90. Первоначально БМПТ планировалось принять на вооружение в 2010 году, однако этого не случилось. Внутри индустрии возникли споры о том, целесообразно ли вообще выпускать машину. После подведения итогов боевых испытаний в Сирии «Терминатор» все же был принят на вооружение — это случилось 5 мая 2018 года.

Тем не менее до самого начала СВО в экспертной среде звучали мнения и о ненужности такого вида бронетехники, как БМПТ. По опыту боев в Сирии эксперты утверждают, что мощности 30-миллиметровой автоматической пушки БМПТ недостаточно для надежного поражения противника, если тот укрывается за стенами зданий: снаряды этого калибра могут и не пробить стену. И в таких условиях обычный танк с мощной пушкой нужнее БМПТ.

У экспертов также были вопросы к использованию БМПТ в связке с танками в открытом поле. По их мнению, обычные машины с такими же пушками смогут выполнять задачи поддержки и прикрытия и им будет помогать штатный десант мотострелков, перевозимый БМП. «Терминаторы» нельзя транспортировать с помощью такого метода.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский еще в 2020 году отмечал, что у БМПТ ничем не лучше танка.

«Она не обладает никакими преимуществами, которые значимы перед основным боевым танком. Ни по системе управления огнем, ни по возможностям ведения разведки, наблюдения и целеуказания, ни по возможностям своего вооружения. Поэтому я и говорю, что поиск места „Терминатора“ в боевом порядке является проблематичным», — заявлял тогда Мураховский изданию Eurasia Daily.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru БМПТ-72 «Терминатор»

Как меняется доктрина использования «Терминаторов»

Как предполагает полковник в отставке Михаил Тимошенко, те, кто занимается подобными сравнениями, просто не понимают, что это разные машины.

«БМПТ не нужно использовать как танк. Она не имеет такого вооружения. Не предназначена для борьбы с целями на большом удалении и для борьбы с тяжелобронированной техникой врага, хоть у нее и есть противотанковые ракеты — аж четыре штуки», — сказал Тимошенко в разговоре с NEWS.ru.

Он пояснил, что у БМПТ есть своя ниша для использования, — поддержка танков, и «Терминаторы» могут быть эффективны, если их использовать с учетом предназначения.

«Самую большую угрозу — до массового появления беспилотников — для танков представляла пехота с противотанковыми средствами. Со всякими ПТУР, „Джавелинами“ и тому подобным. Вот для защиты от этого и была создана БМПТ — эффективно подавлять пехоту. С учетом этого и меняется тактика. Но не все это понимают», — считает Тимошенко.

По итогам боев в Сирии и на Украине в экспертной среде появились мнения в поддержку БМПТ — например, что спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки дают высокую плотность огня осколочными снарядами, а она, в свою очередь, способна уничтожить любых гранатометчиков и в полевых окопах, и в зданиях. Для этого не надо пробивать стены — достаточно попасть в оконные и дверные проемы, и тогда все помещения будут изрешечены осколками изнутри.

Накопленный опыт позволяет изменить взгляд на БМПТ, считает Тимошенко, ведь ситуация сходна с вопросом о беспилотниках.

«Почему до СВО „Терминаторов“ не внедряли в войска? А как мы до СВО существовали без беспилотников? Никому они были не нужны, если судить по масштабам разработки и производства. Однако жизнь учит. Та же самая история — и с БМПТ», — сказал Тимошенко.

По словам полковника, до сих пор мало кто понимал, какова тактика использования БМПТ, как встроить машину в имеющуюся военную структуру.

«Сколько таких „Терминаторов“ на взвод атакующих танков надо давать? Они должны быть собраны во взводы и роты БМПТ? Или быть в штате линейных танковых частей? Вот эта история в голове у военных: когда появляется какой-то новый вид вооружения, куда его присобачить? Ведь от этого зависят и смежные вещи — например, как готовить экипажи для БМПТ, по каким параметрам оценивать уровень их подготовки?» — предположил Тимошенко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru БМПТ-72 «Терминатор»

Что будет, если поставить на БМПТ пушку покрупнее

В экспертной среде по итогам боев в зоне СВО стали призывать к усилению вооружения «Терминаторов», — если пушек в 30-мм калибром недостаточно для борьбы с противником, укрывшимся в укреплениях, то не поставить ли на него что-то более крупнокалиберное? Например, орудие калибра 57 мм, которое тоже есть в автоматическом варианте?

Доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с NEWS.ru пояснил смысл такого предложения. «30-миллиметровая пушка для городского боя, естественно, слабовата. Нужно более мощное вооружение, и 57-миллиметровая пушка вполне подошла бы. Тем более есть соответствующая башня под нее. Придется капитально пересматривать конструкцию „Терминатора“. Но это вполне осуществимо, технические возможности для этого есть», — считает Сивков.

По словам аналитика, при увеличении мощности оружия БМПТ придется пересматривать и задачи для них, и тактику действий.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что необходимости в перевооружении «Терминаторов», раз нет соответствующего заказа от командования.

«Идеи подобного рода должно формулировать Минобороны в лице структур, занимающихся заказом вооружений. Те или иные мнения, которые звучат, — это не более чем мнения. Если до сих пор каких-то решений на этот счет не принято, значит, в этом нет практической целесообразности. Значит, такое решение принято на основе анализа боевых действий на данном ТВД», — подытожил в беседе с NEWS.ru Коротченко.

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