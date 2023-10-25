Новая винтовка МЦ-566: в чем ее особенность и подходит ли она для СВО В чем преимущества самозарядных винтовок МЦ-566 для российского спецназа

Фото: Пресс-служба АО «КБП»

Российские конструкторы-оружейники сообщили о выпуске партии нового вида самозарядной снайперской винтовки, получившей название МЦ-566. Оружие предназначено для спецназа Воздушно-десантных войск (ВДВ) и уже было опробовано в зоне СВО. Что из себя представляет МЦ-566 и как момент принятия этой винтовки на вооружение скажется на снайперской доктрине ВС РФ — в материале NEWS.ru.

Что известно о винтовке МЦ-566

Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) заявило в среду о том, что завершено производство новой партии самозарядных снайперских винтовок МЦ-566. Сообщается, что оружие предназначено для спецназа ВДВ. Согласно открытым сведениям, полуавтоматический карабин был разработан в 2019 году оружейниками из Тулы. ЦКИБ СОО входит в московское НПО «Высокоточные комплексы» — это один из основных разработчиков и производителей снайперского стрелкового оружия в России. Основные тактико-технические характеристики винтовки: используемый патрон 7,62×51 NATO (.308 Win), длина полная — 1190 мм, длина со сложенным прикладом — 875 мм, вес без патронов — 4,6 кг, емкость магазина — 10 патронов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru МЦ-566

По сообщениям российской прессы, боевой прототип винтовки успешно прошел испытания — наравне со снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ).

Можно ли использовать винтовку МЦ-566 в зоне СВО

МЦ-566 уже получила положительные отзывы после использования в зоне СВО. Отмечается, что винтовки оснащены разработанными специально для них интеллектуальными прицельными оптическими и тепловизионными комплексами. Первые партии МЦ-566 были отправлены для испытаний добровольческим подразделениям в марте-апреле 2022 года — и они успешно доказали свою надежность. Участники СВО положительно отозвались о качестве и характеристиках этого оружия.

Руководитель оружейного YouTube-канала LAZAREV TACTICAL Константин Лазарев в беседе с NEWS.ru назвал МЦ-566 гражданским (охотничьим) вариантом снайперской винтовки ОЦ-129.

«Гражданский вариант этой винтовки тульские разработчики показывали еще в 2018–2019 годах на выставке „Оружие и охота“. То есть тогда это была гражданская винтовка, гражданский, полуавтоматический карабин, он же — охотничий. У нас все такое гражданское называется охотничьим. Но основан он был на военной разработке ОЦ-129. Поэтому МЦ-566, наверное, и приняли на вооружение военные», — предположил Лазарев.

Для коммерческих продаж МЦ-566 сертифицирована в России как охотничья винтовка с 2020 года, однако данных о свободном распространении в рознице этих винтовок корреспонденту NEWS.ru пока найти не удалось.

В чем особенности винтовки МЦ-566

Эксперты отмечают, что передаваемая спецназу новинка обладает высоким показателем кучности среди российских самозарядных винтовок — 0,5 МОА (Minute Оf Angle, угловая минута). Это означает, что на контрольной дальности в 100 метров попадания пуль отклоняются от точки прицеливания всего на 1,27 см — во всяком случае, не больше 1,5 см. Чем меньше показатель МОА, тем точнее бьет винтовка.

Константин Лазарев также назвал и другие достоинства МЦ-566. «Чем хороша винтовка, прежде всего тем, что это полуавтомат. Если снайпер промахнется не дай бог, то сразу оперативно может сделать поправку и произвести следующий выстрел, не тратя усилий на процесс перезарядки», — подчеркнул эксперт.

Фото: Пресс-служба АО «КБП» МЦ-566

Профильное оружейное издание «Калибр» отмечает и инженерно-конструктивную особенность МЦ-566. «В новом карабине есть интересная особенность — ресивер его, то есть коробка, представляет собой квадратный профиль, в котором собрана винтовка. Это интересно, необычно и в высшей степени оригинально. Сам профиль легкосплавный, в месте движения затвора усилен стальными вкладышами. Устройство оружия таково, что нагрузка при выстреле равномерно распределяется, что и позволило использовать не сталь, а легкий сплав», — отметили в издании.

Лазарев также пояснил, что МЦ-566 — винтовка мультикалиберная. «По крайней мере, ее гражданская версия имеет возможность изменения калибра со сменой ствола. Сейчас есть варианты под патрон 308 Win, самый распространенный в этом сегменте, потом, скорее всего, будет версия под патрон 7,62×54, писали и о том, что ведутся разработки на версию 338 LapuaMag», — уточнил эксперт.

Какая роль отведена МЦ-566 в зоне боевых действий

В издании «Калибр» объяснили возможность смены калибров у МЦ-566. «Это стало реальным благодаря конструкции — ствол зажат в коробке, для его смены достаточно ослабить несколько винтов, тогда его легко можно вынуть из ресивера. Что интересно, производитель планирует делать сменные стволы не только разных калибров, но и с разным шагом нареза — для снайперской и дальнобойной стрельбы это важно, так как наиболее востребованные тяжелые пули требуют для лучшей стабилизации нарезы с коротким шагом», — отметили в издании.

Еще, по мнению Лазарева, большое преимущество МЦ-566 также заключается в том, что это модульная конструкция, с большим количеством посадочных мест для дополнительного оборудования. Он уточнил, что снайпер сможет поставить и прицел, и ночную оптику, и какой-то необходимый ему комплекс оптико-электронного оборудования. Или более удобную накладку в виде цевья для удержания в руках.

«Это сейчас очень важно. Сейчас наконец-то поняли, что результативный выстрел и вообще война — это не только про оружие, но и про то, насколько хорошо ты видишь противника, в каких условиях ты можешь по нему стрелять. Дополнительное оборудование приобретает едва ли не более важное значение, чем сам «ствол». Именно поэтому такого понятия, как просто оружие, в принципе, уже не существует. Есть понятие «оружейный комплекс», — объяснил Лазарев.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru МЦ-566

Характеристики винтовки определяют и «нишу» ее использования в войсках. По мнению Лазарева, МЦ-566 хороша тем, что ее конструкция позволяет делать приклад складным и при этом она не теряет боеспособности.

«Именно поэтому, я думаю, эту винтовку приняли на вооружение в частях ВДВ, потому что там нужно компактное оружие, которое позволит с ним вместе десантироваться», — полагает Лазарев.

Почему МЦ-566 не подходит для пехотного снайпера

По мнению экспертов, по своим тактико-техническим характеристикам МЦ-566 должна занять ту же нишу, что и винтовка СВД. Но СВД предназначена все-таки больше для «марксмена» — пехотного снайпера, работающего на дистанциях до 600–800 метров. МЦ-566, учитывая и калибр, и ее баллистические характеристики, больше отвечает требованиям оружия «классического» — того, что поражает мишени на дистанции в километр или чуть больше. МЦ-566 можно использовать и для контрснайперской борьбы.

По мнению Лазарева, принятие МЦ-566 на вооружение спецназа ВДВ не означает смены снайперской доктрины в войсках. Сейчас эта доктрина содержит два понятия: пехотный снайпер, действующий в составе штатного стрелкового отделения на поле боя, и снайпер-специалист, действующий в составе отдельных, самостоятельных снайперских пар или даже отдельных подразделений, предназначенных для охоты по удаленным, особо важным целям.

В ВС РФ эти два вида существуют самостоятельно и оружие используют разное. Появление в арсенале МЦ-566 не изменит этой ситуации. Но МЦ-566 может быть компромиссным вариантом для снайперов ВДВ в тех случаях, когда воевать с тяжелой дальнобойной винтовкой «болтового» типа (с ручной перезарядкой) может быть трудно.

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