ФАБ, «Тосочка», Ка-52: какое грозное оружие России пугает Запад и Украину Военный эксперт Попов рассказал, как паникуют ВСУ при виде российского Ка-52

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Минобороны России 17 октября показало кадры работы тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО. Военные эксперты отмечают, что системы ТОС вызывают панику в рядах противника. Какими еще мощными системами вооружений располагают ВС РФ и чем они страшат врагов России, — в материале NEWS.ru

От «Буратино» к «Тосочке»

17 октября Минобороны России показало кадры работы тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» ЦВО в зоне спецоперации на Украине. Об использовании этой системы было известно и ранее, однако официальное видео работы «Тосочки» было опубликовано впервые.

13 октября появилось видео уничтожения живой силы и техники ВСУ у Авдеевки в ДНР российскими огнеметными системами залпового огня ТОС-1А, известными как «Солнцепек». Минобороны РФ не комментировало ту публикацию, однако об использовании «Солнцепеков» ведомство сообщало ранее.

По сообщениям военкоров и военнослужащих ВС РФ, применение различных машин ТОС не только причиняет противнику серьезный ущерб и обеспечивает большие потери, но и вызывает панику среди уцелевших солдат ВСУ. Как правило, после ударов ТОС уцелевшие либо отступают, оставляя позиции, либо сдаются в плен.

Независимый военный аналитик Александр Храмчихин в разговоре с NEWS.ru пояснил, что деморализующее воздействие комплексов ТОС является следствием их боевых возможностей.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка» Фото: МО РФ Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка» Фото: МО РФ Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка» Фото: Kirill Borisenko/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons МО РФ Фото: Kirill Borisenko/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons МО РФ Фото: МО РФ Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка» Фото: МО РФ Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка» Фото: МО РФ Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка» Фото: МО РФ Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка» Фото: МО РФ Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка» Фото: МО РФ Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка» Фото: МО РФ Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка» Фото: МО РФ Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка» Фото: МО РФ Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка» Фото: МО РФ Тяжелая огнеметная система (ТОС) залпового огня ТОС-2 «Тосочка»

«По поводу воздействия разных видов ТОС на противника все очевидно. Поскольку это, по сути, большие огнеметы, да к тому же с возможностью залпового огня. Огня люди боятся больше, чем простого прилета пули. Там очень сильное воздействие физическое и огнем, и избыточным давлением, и, как следствие, не менее сильное психологическое воздействие на уцелевших», — сказал Храмчихин.

Системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» являются модернизацией и дальнейшим развитием установки ТОС-1 «Буратино», разработанной еще во времена СССР. С самого старта проектирования системы ее планировалось оснастить снарядами с жидким воспламеняющим зарядом. Проще говоря, инженерные войска хотели получить мощный дальнобойный огнемет с возможностью залпового огня.

Но в 1985 году для ТОС-1 были внедрены снаряды термобарического действия — они создают в воздухе взвесь зажигательного вещества, проникающую и в окопы и в любые негерметичные помещения, а затем идет подрыв этой взвеси. В результате кроме воздействия огнем выжигается весь воздух в районе взрыва и создается «схлопывающее» избыточное давление, что практически не оставляет противнику шансов выжить.

Системы ТОС-1 «Буратино», ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» различаются количеством направляющих для одного залпа ракет и дальностью стрельбы: 3, 6 и 12–15 км соответственно.

Планирующая ФАБ-1500

В начале октября планирующей фугасной авиабомбой ФАБ-1500 (цифры обозначают массу боеприпаса в килограммах) был поражен заглубленный бетонированный командный пункт оперативно-тактической группы «Соледар» ВСУ. Уцелевшие после удара украинские военные выложили в интернет видеокадры с места удара, на них можно увидеть обширную воронку с разрушенными бетонными конструкциями в глубине. Как предполагается, бомба пробила защитный слой земли и обрушила бетонные стены и перекрытия командного пункта.

Бункер с командным составом ВСУ и советниками из НАТО располагался в селе Александро-Калиновое юго-западнее Артемовска (Бахмута). По неподтвержденным данным, в результате удара погибли около 50 человек — офицеры ВСУ среднего и высшего звена и неизвестное количество иностранных специалистов, а раненых, которых удалось вытащить из-под завалов, отправили на лечение в Польшу.

При этом американский журнал Forbes еще в августе признавал, что российские умные бомбы стали применяться в массовом порядке и это сильно мешает контрнаступлению ВСУ на Запорожском фронте.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с NEWS.ru объяснил принцип действия этого боеприпаса. По его словам, есть два устройства, которые позволяют превратить обычную бомбу в высокоточное оружие.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru ФАБ-1500

Первое устройство называется УПМК — универсальный планирующий модуль корректируемый. Благодаря ему бомба летит не по баллистической траектории, у нее более продолжительный полет.

«Но чтобы бомба совершила этот полет и попала в цель, на самолетах-носителях ставят еще одно устройство — специальный баллистический вычислитель СВП-24. Это разработка частной компании „Гефест“, генеральный директор которой получил звание Героя России за эту разработку. Прибор вычисляет параметры полета самолета: на какой высоте находится, его привязка к местности, скорость, влажность воздуха и прочее. Зная, какой боеприпас несет самолет, прибор вычисляет точку сброса этого боеприпаса», — отметил Леонков.

По его словам, СВП-24 вычисляет точку сброса таким образом, чтобы бомба спланировала в цель с отклонением не более метра. Прибор был разработан в 2017 году и изначально готовился под фронтовые бомбардировщики типа Су-24М. К настоящему времени существуют также варианты для самолетов Ту-22М3, Су-33, Су-25 и для вертолетов Ка-52.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Российские силы используют ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с самого начала СВО. 13 октября стало известно, что при очередном ударе по противнику Ка-52 вместе с вертолетами Ми-28 и штурмовиками армейской авиации сумели накрыть огнем позиции сразу трех бригад ВСУ.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов рассказал NEWS.ru, что удары Ка-52 также оказывают деморализующее воздействие на ВСУ. При этом, по мнению Попова, в этом виноваты и сами ВСУ, и западные СМИ.

«Действительно, Ка-52 наносит двойной вред противнику — и физический, и морально-психологический. Дело в том, что этот вертолет признан особенно хорошей боевой машиной, причем не только нами, но и всем Западом. В западных СМИ о нем очень часто говорили и рассматривали его как один из уникальнейших аппаратов армейской авиации, который способен выполнять всю гамму ударных задач на поле боя. И то, что такого вертолета не было и нет на Украине, накладывает свой отпечаток именно в плане морально-психологического подавления на нашего противника», — пояснил Попов.

По его словам, Ка-52 это не просто вертолет, а целый боевой комплекс. И понимая это, в том числе и по западным публикациям, киевские инструкторы, обучая свои части в академиях, училищах и на полигонах, исподволь пугают своих подчиненных.

«Они сами создают такую устрашающую ауру вокруг нашего вертолета. Ведь, во-первых, в ВСУ достаточно хорошо знают тактико-технические данные Ка-52, благодаря информации с Запада и от своей разведки, а во-вторых, за прошедшие полтора года они уже достаточно видели Ка-52 в реальных делах. И могли убедиться в его превосходных качествах как боевой машины. И сейчас, обнаружив этот вертолет над полем боя, служащие ВСУ частенько начинают всерьез опасаться, а иногда и паниковать», — пояснил эксперт.

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости Вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Дроны «Ланцет»

В западных СМИ и украинских пабликах еще одной «очень нервирующей ВСУ напастью» называют российские дроны-камикадзе «Ланцет». Причиной страха перед ними называют то, что их сложно подавить средствами РЭБ.

Эксперт Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев пояснил NEWS.ru, что такое свойство «Ланцетов» достигается постоянным совершенствованием схемы управления дронами.

«Канал управления „Ланцетом“ постоянно стараются усовершенствовать и сделать сложнее для перехвата. Надо понимать, что те „Ланцеты“, которые были на старте СВО, и те, которые сейчас, это совершенно разные вещи с точки зрения помехозащищенности. Делается переход на новые, более защищенные каналы управления, используется быстрая перестройка частот сигналов и так далее», — пояснил эксперт.

В результате мощь «Ланцетов» признают и в ВСУ. Так, представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила 11 октября, что российские военные показывают «чудеса» в увеличении дальности действия своих дронов-камикадзе.

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