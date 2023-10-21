«РВ» показала, как российские десантники подбили танк Leopard у Вербового

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что российские бойцы 104-го десантно-штурмового полка ВДВ подбили за сутки два танка Leopard Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Канал опубликовал видео с моментом поражения первой боевой машины ВСУ у населенного пункта Вербовое. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

По данным канала, Leopard поразили точным выстрелом из ПТРК.

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее сообщил, что немецкие танки Leopard, поставленные ВСУ, «мигрировали» с Запорожского на Лиманское и Авдеевское направления. По его словам, российские силы применяют артиллерию и ударные дроны — противник находится под плотным огнем, из-за чего тяжелая техника не участвует в штурмах. Он добавил, что рассредоточение немецкой техники по всей линии фронта говорит об изменении стратегии украинских войск. По словам Поддубного, ранее Leopard использовали только на юге.

Военкор Александр Коц рассказывал, что на Авдеевском направлении впервые был замечен танк Leopard 2. Появление такой техники под Донецком может свидетельствовать о том, что противник оттягивает на Авдеевку часть сил с других направлений, считает он.