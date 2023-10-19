Военкор заявил о появлении танков Leopard 2 на Авдеевском направлении Военкор Коц: на Авдеевском направлении впервые появился танк Leopard 2

Фото: МО РФ

На Авдеевском направлении впервые появился танк Leopard 2, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали их исключительно на Запорожском направлении. Их появление под Донецком может свидетельствовать о том, что противник оттягивает на Авдеевку часть сил с других направлений, считает он. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

На Авдеевском направлении впервые появился танк Leopard 2. Судя по фото с дрона, это либо модификация A6, либо шведский вариант Strv 122 <...> Появление «Леопардов» под Донецком говорит о том, что противник активно оттягивает на Авдеевку часть сил с других направлений, — пишет журналист.

Коц связывает данный факт с тем, что у Киева не хватает людей и техники на весь фронт. При этом оставлять Авдеевку ВСУ не собираются и будут удерживать ее до последнего.

Ранее сообщалось, что на Авдеевское направление ВСУ перебросили 1-ю отдельную танковую бригаду, 45-й и 63-й отдельные стрелковые батальоны. В то же время российские силы наращивают плотность артиллерийского огня и ударов с воздуха.