Ситуация у Работино, Бахмута, Авдеевки 19 октября: что с обороной ВС РФ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия на Запорожском направлении при поддержке артиллерии контратаковала с западной стороны у села Работино, пишет WarGonzo. Что там сейчас происходит и какие другие новости с фронта сегодня?

Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 19 октября 2023 года

«На Запорожском направлении российские войска при поддержке средств дальнего поражения вновь контратаковали на западных подступах к селу Работино. Без успеха. Аналогичные действия ВСУ у Новопрокоповки и Вербового окончились с тем же результатом. Также ВС РФ пытались потеснить противника в районе Новопокровки. Под обстрелами украинские позиции в Малых Щербаках, Щербаках, Новоандреевке, Новоданиловке и Малой Токмачке. Российские — в Нестерянке, Копанях, Ровном, Сладкой Балке, Ильченкове, Новопокровке и Новофедоровке», — передает WarGonzo.

Readovka сообщила, что на Ореховском участке бойцы ВС РФ контратаковали в направлении Новоданиловки, к юго-западу от Работино, а также в районе Вербового.

«В районе Вербового на Запорожском фронте активность противника была пресечена ударом нашей артиллерии и расчетами ПТРК. Уничтожена боевая бронемашина ВСУ и пикам с личным составом. Продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы, недостатка в боеприпасах ВСУ не испытывают, используя 203-мм пушки „Пион“ для поражения наших полевых позиций», — пишут «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Авдеевки 19 октября 2023 года

«На Донецком фронте при поддержке артиллерии ВС РФ вели наступательные действия у Новомихайловки, в Марьинке, в районе Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки), а также на южных, западных и северо-западных подступах к Авдеевке. ВСУ контратаковали у села Красногоровка», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Авдеевское направление ВСУ перебросили 1-ю отдельную танковую бригаду, 45-й и 63-й отдельные стрелковые батальоны, ВС РФ наращивают плотность артиллерийского огня и ударов с воздуха.

«Бахмутское направление. В Клещеевке ВСУ удалось продвинуться в районе железной дороги, идут тяжелые бои. В Андреевке русская армия продолжает держать оборону. Донецкое направление: русская армия атаковала в районе Степного и расширила зону контроля у Северного и в Первомайском. На Марьинском участке без серьезных изменений за сутки», — передает Readovka.

По информации американского Института изучения войны (ISW), российские войска вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, на Авдеевском направлении, юго-западнее Донецка, в приграничном районе ДНР и Запорожской области, на западе Запорожской области и наступали южнее Авдеевки.

«ВСУ провели безуспешные контратаки под Купянском, а также в районе Тимковки. Украинские войска провели безуспешные атаки на линии Сватово — Кременная, в районе Надии, Кузьмино и Шепилово. Российские войска контратаковали украинские позиции к северу от трассы Е50 к югу от Авдеевки и продвинулись по местной улице Соборной в сторону ресторана „Царская охота“ на южной окраине Авдеевки», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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