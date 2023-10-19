Российские ТОС ударили по укрытиям двух бригад ВСУ ВС России ударили из ТОС по скоплению живой силы двух бригад ВСУ

Фото: МО РФ

Тяжелые огнеметные системы группировки войск ВС России «Запад» нанесли удар по скоплению живой силы двух украинских бригад в укрытиях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, в районе Сергеевки были атакованы 68-я егерская и 32-я механизированная бригады противника.

Офицер добавил, что на Купянском направлении по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 44-й механизированной бригады ВСУ в районе Берестового ударили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Украинские 95-я десантно-штурмовая бригада, 14-я и 32-я механизированные бригады и подразделения территориальной обороны были атакованы вертолетами Ка-52, Ми-28 и самолетами оперативно-тактической авиации, уточнил Зыбинский.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», два минометных расчета и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки. Общие потери противника составили до 80 человек живой силы, три танка, БТР М113, два пикапа, — рассказал офицер.

Ранее Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении ВСУ в течение суток потеряли до двух рот личного состава. Кроме того, были уничтожены один танк и две боевые бронированные машины. Также истребители-бомбардировщики Су-34 совершили удары по местам временной дислокации и опорным пунктам нескольких механизированных и десантных бригад в различных населенных пунктах на Купянском направлении.