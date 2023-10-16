ВСУ потеряли до двух рот личного состава на Купянском направлении

Фото: МО РФ

В течение последних суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Купянского направления потеряли до двух рот личного состава, сообщил ТАСС начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Кроме того, были уничтожены один танк и две боевые бронированные машины.

Общие потери противника составили до двух рот живой силы, один танк, две боевые бронированные машины, два БПЛА, два пикапа, — заявил Сергей Зыбинский.

Он также уточнил, что в рамках контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика». В дополнение к этому, истребители-бомбардировщики Су-34 совершили удары по позициям временной дислокации и опорным пунктам подразделений нескольких механизированных и десантных бригад в различных населенных пунктах на Купянском направлении. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, а также оперативно-тактические самолеты произвели ракетно-бомбовые удары по скоплениям ВСУ, вооружению и военной технике, поражая подразделения нескольких армейских бригад и территориальной обороны в разных районах.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры уничтожения штурмовых групп ВСУ в районе Работино. По данным канала, по противнику отработала артиллерия 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа. Минобороны не комментировало эту информацию.