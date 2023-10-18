«Иди и смотри»: российская армия продвигается под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются на Авдеевском направлении в зоне специальной военной операции на Украине. По информации канала, российская армия пытается взять Авдеевку в оперативное окружение.

Продвинулись до километра. Идут тяжелые бои, — сообщил источник канала.

Тем временем ВСУ, как передает «Иди и смотри», экстренно перебрасывают военные резервы с других направлений. По данным канала, бои в этом направлении идут очень интенсивные, поскольку освобождение Авдеевки имеет важное стратегическое и психологическое значение.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что российские войска применяют в Авдеевке такую же тактику, как в Артемовске. По его словам, речь идет об окружении района с его последующей изоляцией и дальнейшим дроблением. Кнутов назвал это «тактикой откусывания», которая уже не раз использовалась и давала хорошие результаты. Полковник в отставке сообщил, что на данный момент Авдеевка является самым главным направлением. Там ВС РФ, по его мнению, сначала «выдавят противника» для создания линии обороны на выгодных рубежах.