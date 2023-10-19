ВС России уничтожили две разведгруппы ВСУ: новости СВО на утро 19 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие уничтожили две разведывательные группы ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил руководитель пресс-службы группировки «Восток» Олег Чехов. Также в ходе контрбатарейной борьбы Украина потеряла противотанковую пушку «Рапира» и шесть минометных расчетов.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 18 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне спецоперации

Также на Южно-Донецком направлении артиллерия и бомбардировщики группировки поразили места сосредоточения живой силы и техники пяти бригад ВСУ. Российские бойцы сорвали попытку ротации украинских войск в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области. Противник отступил, понеся потери, отметил Чехов.

Тяжелые огнеметные системы группировки войск ВС России «Запад» нанесли удар по скоплению живой силы двух украинских бригад в укрытиях, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, в районе Сергеевки были атакованы 68-я егерская и 32-я механизированная бригады противника.

Зыбинский рассказал, что на Купянском направлении по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 44-й механизированной бригады ВСУ в районе Берестового ударили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Украинские 95-я десантно-штурмовая бригада, 14-я и 32-я механизированные бригады и подразделения территориальной обороны были атакованы вертолетами Ка-52, Ми-28 и самолетами оперативно-тактической авиации.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российский спецназ и 136-я отдельная мотострелковая бригада отражают наступление Вооруженных сил Украины в районе села Работино в Запорожской области. По данным канала, уничтожается техника и личный состав украинских войск. Минобороны не комментировало эту ситуацию.

Фото: МО Украины

Где на Украине прогремели взрывы

Два взрыва произошли в украинском городе Николаеве во время действия на территории области режима воздушной тревоги, сообщила городская администрация. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены звучали в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

Вечером 18 октября взрывы раздались в Сумской и Днепропетровской областях. Так, они прозвучали в городе Сумы на севере Украины. Кроме того, в регионе объявлялась воздушная тревога. Подробности о ситуации не приводились.

Атака ВСУ на Белгородскую область

Российская системы ПВО сбила в Белгородской области беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Минобороны РФ информацию о пресечении атаки на Белгородскую область также подтвердило. Инцидент произошел примерно в 20:00 мск 18 октября.

Кто помогал Украине в разработке биооружия

Украина при поддержке Пентагона проводила разработку компонентов биологического оружия в непосредственной близости от территории России, заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронов. По словам дипломата, все вопросы Москвы к Вашингтону и Киеву по данному вопросу не получили должного ответа и «остаются открытыми».

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