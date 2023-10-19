Российские военные уничтожили две разведгруппы ВСУ ВС РФ ликвидировали две разведгруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили две разведывательные группы ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы группировки «Восток» Олег Чехов. Также в ходе контрбатарейной борьбы Украина потеряла противотанковую пушку «Рапира» и шесть минометных расчетов.

Уничтожены две разведгруппы ВСУ южнее Новомихайловки и северо-западнее Приютного, — сказал Чехов.

На этом же направлении артиллерия и бомбардировщики группировки поразили места сосредоточения живой силы и техники пяти бригад ВСУ. Также российские бойцы сорвали попытку ротации украинских войск в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области. Противник отступил, понеся потери, отметил Чехов.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Угледаре. В результате контрбатарейной борьбы украинская армия потеряла четыре минометных расчета. Кроме того, авиационные удары и артиллерийский огонь привели к поражению важных точек сосредоточения сил и техники противника в населенных пунктах Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Старомайорское и Урожайное.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что российские военные уничтожили склады ВСУ с авиационными средствами поражения на аэродромах Миргород и Днепр. Кроме того, ВС России удалось поразить склад с военной техникой вблизи города Измаил Одесской области, а также ангар с украинскими катерами в населенном пункте Солончаки Николаевской области.