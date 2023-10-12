Минобороны заявило об уничтожении складов на двух аэродромах на Украине Минобороны: ВС России уничтожили склады на аэродромах Миргород и Днепр

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили склады ВСУ с авиационными средствами поражения на аэродромах Миргород и Днепр, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме этого, ВС России удалось поразить склад с военной техникой вблизи города Измаил Одесской области, а также ангар с украинскими катерами в населенном пункте Солончаки Николаевской области.

В районе города Измаил Одесской области поражен склад военной техники ВСУ. В районе населенного пункта Солончаки Николаевской области, поражен ангар с десантными катерами ВСУ. На аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины, — сказал Конашенков.

Также российские силы уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ вблизи населенных пунктов Авдеевка, Орловка и Ласточкино в ДНР и в районе города Берислав Херсонской области. Суммарно за сутки в результате действий ВС РФ на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО было отражено 15 атак ВСУ. Всего погибли около 745 украинских военных, также были уничтожены 49 единиц техники противника, 39 БПЛА и одна станция радиоэлектронной борьбы.

29 сентября ВС России уничтожили два польских истребителя МиГ-29. По данным Минобороны, оба самолета потерпели поражение на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Они предназначались для применения западного ракетного вооружения.