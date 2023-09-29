Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать в РФ без виз по внутренним паспортам, в том числе истекшим. Кроме паспортов граждане могут предоставить удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа воздушного судна, удостоверение личности на возвращение на Украину, а также для детей до 16 лет актуальные свидетельство о рождении и запись в родительском паспорте.