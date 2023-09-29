НАТО: оружие для Украины — это путь к миру Столтенберг: оружие для Украины даст ей сильные позиции за столом переговоров

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оружие, поставляемое странами Запада, станет основой для более прочных позиций за столом переговоров по урегулированию военного конфликта, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на первом заседании Международного форума оборонной промышленности в Киеве, сообщается на сайте альянса. В НАТО отметили, что поставки оружия Украине представляют собой «путь к миру».

Генеральный секретарь высоко оценил изобретательность украинской оборонной промышленности. <...> Он добавил, что «чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за любым столом переговоров». Так что, хотя это может показаться парадоксом, оружие для Украины – это путь к миру, — цитируется Столтенберг на сайте НАТО.

В киевском форуме приняли участие крупные оборонные компании более 20 стран, участвующих в Альянсе.

Ранее НАТО и Украина заключили рамочные контракты по поставкам основных видов боеприпасов. Блок передаст ВСУ снаряды калибра 155 мм, противотанковые ракеты и танковые боеприпасы на €2,4 млрд.

28 сентября Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Киеве заявлял, что капитуляция Украины не приведет к миру. Он назвал такой исход «оккупацией» и заявил, что последующее вооружение ВСУ приближает мир.