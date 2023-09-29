Оружие, поставляемое странами Запада, станет основой для более прочных позиций за столом переговоров по урегулированию военного конфликта, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на первом заседании Международного форума оборонной промышленности в Киеве, сообщается на сайте альянса. В НАТО отметили, что поставки оружия Украине представляют собой «путь к миру».
Генеральный секретарь высоко оценил изобретательность украинской оборонной промышленности. <...> Он добавил, что «чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за любым столом переговоров». Так что, хотя это может показаться парадоксом, оружие для Украины – это путь к миру, — цитируется Столтенберг на сайте НАТО.
В киевском форуме приняли участие крупные оборонные компании более 20 стран, участвующих в Альянсе.
Ранее НАТО и Украина заключили рамочные контракты по поставкам основных видов боеприпасов. Блок передаст ВСУ снаряды калибра 155 мм, противотанковые ракеты и танковые боеприпасы на €2,4 млрд.
28 сентября Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Киеве заявлял, что капитуляция Украины не приведет к миру. Он назвал такой исход «оккупацией» и заявил, что последующее вооружение ВСУ приближает мир.