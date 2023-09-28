Столтенберг рассказал, к чему приведет капитуляция Украины Столтенберг заявил о невозможности достичь мира путем капитуляции Украины

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, что капитуляция Украины не приведет к миру. По его словам, которые приводит РИА Новости, «мир любой ценой» неприемлем.

Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой совершенно не будет миром, — сказал Столтенберг.

Генсек Альянса поддержал «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Столтенберг пообещал, что НАТО будет помогать Киеву столько, сколько потребуется.

Столтенберг констатировал, что чем сильнее становится Украины, тем ближе завершение конфликта.