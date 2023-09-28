Украина заказала у НАТО боеприпасы на миллиарды евро Столтенберг: НАТО поставит Украине боеприпасы на €2,4 млрд

Фото: Sgt. Shanae Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

НАТО и Украина заключили рамочные контракты по поставкам основных видов боеприпасов, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским. Блок передаст ВСУ снаряды калибра 155 мм, противотанковые ракеты и танковые боеприпасы на €2,4 млрд, передает РИА Новости.

У НАТО сейчас есть рамочные контракты на €2,4 млрд по ключевым боеприпасам, — сообщил Столтенберг.

Ранее Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Госдепартамент США и Пентагон расходятся во мнении относительно поставок оружия на Украину. По словам собеседников газеты, первое ведомство активно изучает варианты военной помощи Киеву, а второе — подходит к вопросу с особой осторожностью из-за угрозы расширения конфликта.

Ранее британские издание The Guardian со ссылкой на правительственные документы сообщило, что власти Украины обратились к странам Запада с просьбой поставить новые дальнобойные ракеты, способные долететь до Ирана и Сирии. Согласно тексту документов, Киев хочет использовать снаряды для уничтожения оборонных предприятий этих стран. Причиной называется уверенность Украины в том, что они производят вооружение для российской армии.