Опубликовано видео атаки ВС РФ на окоп ВСУ у Клещеевки

Фото: МО РФ

Видеозапись с моментом атаки по окопу ВСУ в районе Клещеевки на Донецком направлении опубликовал Telegram-канал RT. На кадрах запечатлена работа артиллерии 4-й бригады ВС РФ.

В результате артобстрела были ликвидированы несколько бойцов украинской армии.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что новые добровольческие подразделения в зоне СВО займутся в том числе разведкой и штурмом позиций ВСУ. Он не исключил, что эти отряды заполнят брешь, образовавшуюся после ухода из районов СВО ЧВК «Вагнер».

Ранее было опубликовано видео с южного фланга Артемовска, на котором ВС РФ ведут атаку по штурмовым подразделениям ВСУ.

Также сообщалось, что российские военные подбили украинскую бронемашину Humvee, переданную Киеву западными партнерами. Уничтожение автомобиля попало на камеру видеорегистратора, снявшую как его салон, так и капот. Также были получены кадры с беспилотника, снимавшего боевые действия в неустановленном районе.

До этого в Сети появилась видеозапись, на которой пилоты Воздушно-космических сил России уничтожают переправу через реку Оскол. Она использовалась для снабжения украинских подразделений у границы Харьковской области и Донбасса. Уточняется, что удар наносился с использованием высокоточных ракет Х-38 класса «воздух-земля», снабженных полуактивными головками самонаведения.