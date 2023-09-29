Названы задачи новых добровольческих подразделений в зоне СВО Генерал Липовой: отряды добровольцев в зоне СВО займутся штурмом и разведкой

Фото: МО РФ

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что новые добровольческие подразделения в зоне СВО займутся в том числе разведкой и штурмом позиций ВСУ. Он не исключил, что эти отряды заполнят брешь, образовавшуюся после ухода из районов СВО ЧВК «Вагнер».

В связи с последними событиями и расформированием ЧВК «Вагнер» появилась брешь, ее нужно заполнить. Максимально эффективно это выполнят люди, работавшие в системе ЧВК. Будут создаваться добровольческие подразделения именно для выполнения боевых задач в зоне СВО — разведки или штурма позиций ВСУ, — добавил Липовой.

Собеседник предположил, что сейчас формируется резерв для участвующих в составе Минобороны РФ подразделений на случай расширения зоны СВО.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что командование ВС РФ на сегодняшний день не планирует проводить дополнительные мобилизационные мероприятия. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны России, добровольцев и контрактников сейчас достаточно для выполнения задач в рамках СВО.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявлял, что в рамках осеннего призыва россиян будут штрафовать лишь в том случае, если они не явились в военкомат по обычной повестке. Штрафы за игнорирование электронных повесток введут только с 1 января 2024 года.