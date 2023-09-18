Стало известно, как будут штрафовать за игнорирование повесток осенью Картополов: штрафов за игнорирование электронных повесток до конца года не будет

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В рамках осеннего призыва россиян будут штрафовать лишь в том случае, если они не явились в военкомат по обычной повестке, сообщил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, штрафы за игнорирование электронных повесток введут только с 1 января 2024 года.

Основной способ оповещения — это бумажные повестки. Электронные — это дополнительный. <...> Закон, который мы приняли, он вступает в действие с 1 января 2024 года, — сказал депутат.

Ранее парламент проголосовал за поправки к законодательству о штрафах для россиян за неявку по повестке в военкомат до 30 тысяч рублей, хотя изначально речь шла о сумме в 50 тысяч. Как разъяснил зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, решение было принято после критики представителей КПРФ. Оно призвано снизить финансовую нагрузку на граждан, заверил депутат.

Кроме того, россиян будут штрафовать за уклонение от медицинского обследования на сумму до 25 тысяч рублей, а за несообщение новых данных в военкомат — на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Также предусматривается административная ответственность за неоказание содействия военкоматам при проведении мобилизации.