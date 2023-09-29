В Генштабе ВС РФ рассказали, ждать ли россиянам новой волны мобилизации Генштаб ВС РФ заявил об отсутствии планов на проведение мобилизации

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Командование Вооруженных сил России на сегодняшний день не планирует проводить дополнительные мобилизационные мероприятия, заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский, выступая на брифинге. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны России, добровольцев и контрактников сейчас достаточно для выполнения задач в рамках СВО.

Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет. Желающих на поступление на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции достаточно для выполнения возложенных задач, — сказал Цимлянский.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявлял, что в рамках осеннего призыва россиян будут штрафовать лишь в том случае, если они не явились в военкомат по обычной повестке. Штрафы за игнорирование электронных повесток введут только с 1 января 2024 года.

До этого парламент проголосовал за поправки к законодательству о штрафах для россиян за неявку по повестке в военкомат до 30 тысяч рублей, хотя изначально речь шла о сумме в 50 тысяч.