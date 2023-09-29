Уничтожение украинского Humvee в зоне СВО попало на видеорегистратор

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские военные подбили украинскую бронемашину Humvee, переданную Киеву западными партнерами, сообщает Telegram-канал Dambiev. Уничтожение автомобиля попало на камеру видеорегистратора, снявшую как его салон, так и капот. Также были получены кадры с беспилотника, снимавшего боевые действия в неустановленном районе. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали эту информацию.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как Вооруженные силы Украины используют сразу три американские бронемашины. Пулеметчики прикрывали пехотинцев, менявших позицию. В ходе боев одна из машин была подбита, предположительно, из гранатомета. Водитель Humvee успел выйти из машины, о судьбе пулеметчика ничего не известно. Автомобиль не подлежит восстановлению.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой пилоты Воздушно-космических сил России уничтожают переправу через реку Оскол. Она использовалась для снабжения украинских подразделений у границы Харьковской области и Донбасса. Уточняется, что удар наносился с использованием высокоточных ракет Х-38 класса «воздух-земля», снабженных полуактивными головками самонаведения.