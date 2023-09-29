ВКС России лишили ВСУ путей снабжения у Купянска ВКС России уничтожили мосты через реку Оскол в районе Купянска

Фото: МО РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили переправы через реку Оскол, по которым получала снабжение группировка украинских войск у границы Харьковской области и Донбасса, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Канал опубликовал подборку видео ударов по трем автомобильным мостам.

Канал уточнил, что удары по переправам наносились высокоточными ракетами Х-38 класса «воздух-поверхность». Эти ракеты снабжены полуактивными головками самонаведения (ГСН) и предназначены для уничтожения широкого круга целей, от одиночных до групповых.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения военной техники и артиллерии ВСУ с помощью «Ланцетов» на Ореховском, Краснолиманском и Времевском направлениях. Дроны поразили пикап и артустановку ВСУ, а также бронеавтомобиль американского производства.

До этого стало известно, что российские вертолеты и штурмовики нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по живой силе и технике украинской армии на Купянском направлении. Кроме этого, в результате контрбатарейной борьбы российские артиллеристы ликвидировали украинскую самоходную установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки.