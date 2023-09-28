Российские «Ланцеты» громят технику и артиллерию ВСУ по всему фронту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские «Ланцеты» под управлением «иксоводов» продолжают уничтожать артиллерию и военную технику Вооруженных сил Украины по всему фронту, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Канал опубликовал подборку, на которой запечатлена работа ВС РФ по противнику.

На первом видео дрон-камикадзе разгромил пикап ВСУ на Ореховском направлении. На опубликованных кадрах беспилотник влетает в машину, в которой находятся несколько бойцов украинской армии.

На втором видео барражирующий боеприпас поражает артиллерийскую установку ВСУ на Краснолиманском направлении, а на третьем «Ланцет» уничтожает бронеавтомобиль американского производства. По данным военкоров, кадры сняты на Времевском участке фронта.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал кадры, на которых операторы российских беспилотников уничтожают гаубицу М777 Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Удар был нанесен в лесополосе. На крупном плане видна вспышка и заволакивающий место попадания дрона дым.

Ранее «РВ» рассказали о новой тактике беспилотников, в рамках которой дрон выключает двигатель перед тем, как нанести удар. Канал уточнил, что соответствующие сообщения появились на украинских ресурсах.