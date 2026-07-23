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23 июля 2026 в 11:26

В Кремле высказались о датах визита Уиткоффа и Кушнера

Песков: Кремль сообщит о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Москву позже

Стивен Уиткофф Стивен Уиткофф Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Москву, заявил «Известиям» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль сообщит о датах визита политиков позже.

Мы сообщим об этом, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Российский министр довел до него информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Глава ведомства также призвал американского коллегу отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву. Также стороны затронули международную повестку, включая обстановку в Персидском заливе.

Встреча Лаврова и Рубио в Маниле продлилась 35 минут. Беседа проходила на полях мероприятий АСЕАН в Филиппинском международном конференц-центре.

До этого Рубио указал, что Соединенные Штаты способны привести украинский конфликт к окончательному и логичному завершению. Он отметил, что Вашингтон рассматривает себя в качестве единственной державы, которая может достигнуть разрешения кризиса.

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