Масалитин дал совет Батракову по поводу продолжения карьеры

Полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову стоит попробовать свои силы в чемпионатах Испании, Португалии или Бельгии, считает экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что будет очень грустно, если футболист покинет стан красно-зеленых.

Направление правильное — уехать за рубеж. Но для этого одного желания недостаточно: нужно много тренироваться. Батраков — человек творческий, он не может постоянно бегать и толкаться. Англия и Германия не для него. Испания, Португалия, может быть, Бельгия — чемпионаты, где играют в основном в атаку, там можно проявить свои лучшие качества. Я бы поступил так: назвал бы сумму, грубо говоря, €30 млн, но перед этим отправил бы его на год в аренду с правом выкупа. Подошел — хорошо, не подошел — вернулся в клуб. Если Батраков уедет — в «Локомотиве» будет вообще все очень грустно, — сказал Масалитин.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». В прошлом розыгрыше «Зенит» занял первое место, набрав 68 очков. Вторым стал «Краснодар» (66), третьим — «Локомотив» (53).

Ранее Масалитин заявил, что «Спартак» является нестабильной командой. По его словам, у коллектива всегда высокие ожидания. Масалитин считает, что красно-белые будут в тройке по итогам сезона РПЛ.