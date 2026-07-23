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23 июля 2026 в 12:03

Кардиолог перечислила признаки атипичного инфаркта

Кардиолог Поскакалова: атипичный инфаркт может проявляться в виде тошноты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Атипичный инфаркт, для которого нехарактерна боль за грудиной, может проявляться в виде тошноты или рвоты, внезапной одышки, слабости или холодного пота, перечислила в беседе с RT кардиолог Анастасия Поскакалова. По ее словам, у некоторых людей он и вовсе проходит бессимптомно.

Иногда атипичный инфаркт может проявляться только в виде внезапной одышки, выраженной слабости, тошноты/рвоты, холодного липкого пота, ощущения перебоев в работе сердца, а в некоторых случаях протекать бессимптомно. Если эти признаки сохраняются в покое более 20 минут, необходимо как можно скорее вызвать скорую медицинскую помощь для оценки ЭКГ — это значительно повышает шансы на благополучный исход, — отметила Поскакалова.

Она уточнила, что нетипичное течение инфаркта чаще встречается у пожилых людей и диабетиков. Вместо классической боли за грудиной они могут ощущать дискомфорт в животе, спине или другом месте. Для профилактики заболевания врач посоветовала больше двигаться, отказаться от вредных привычек и покупать качественные продукты.

Ранее диетолог, нутрициолог Ольга Кондратенко заявила, что у некоторых россиян летом повышается риск развития инфаркта и инсульта. По ее словам, в группе риска люди с гипертонической болезнью, сахарным диабетом и ожирением.

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