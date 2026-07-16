Гроб со Смирновым вынесли из Театра на Таганке под аплодисменты

Завершилась церемония прощания с актером, народным артистом РФ Юрием Смирновым в Театре на Таганке. Гроб покойного вынесли из здания под громкие аплодисменты присутствующих. На мероприятии также заметили директора театра Ирину Апексимову. Похороны актера пройдут в 13:00 на Троекуровском кладбище, передает корреспондент NEWS.ru.

Смирнов окончил Театральное училище имени Б. Щукина в 1963 году и в том же году был принят в труппу Театра на Таганке. За свою карьеру он сыграл более чем в 30 театральных постановках. Среди них — «А зори здесь тихие», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф», «Фауст», «Мастер и Маргарита» и другие. Одной из последних работ актера на сцене стал спектакль «Земляничная поляна». Также Смирнов исполнил десятки ролей в кино и телесериалах.

Смирнов ушел из жизни 11 июля в возрасте 87 лет. Его смерть стала для труппы неожиданностью: актер до последнего выходил на сцену, а в августе должен был состояться показ спектакля с его участием. Возможной причиной смерти Смирнова стал инсульт.