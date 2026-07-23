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23 июля 2026 в 11:25

Геронтолог рассказала, как правильно кормить лежачих больных

Геронтолог Никитаева: для кормления лежачих больных нужна адаптивная посуда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для кормления лежачих больных используют адаптивную посуду, рассказала aif.ru преподаватель симуляционного центра Научно-практического геронтопсихиатрического центра Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Дарья Никитаева. Она отметила, что обычно используют тарелки на присосках, ложки и вилки с утолщенными ручками и поильник‑непроливайку.

Специалист объяснила, что перед кормлением важно грамотно расположить пациента — ему нужно придать позу полусидя. В функциональной кровати нижнюю часть поднимают на 30 градусов, верхнюю — на 60, а в обычной используют подушки.

Никитаева подчеркнула, что за 15 минут до еды стоит проветрить помещение и рассказать пациенту, что будет на столе, учитывая его пищевые предпочтения. По ее словам, это поможет пробудить пищевой интерес.

Ранее психиатр Павел Гусак рассказал, что максимальная забота и выполнение всех действий за больного после инсульта могут ему навредить. Он отметил, что основная задача при реабилитации — помочь человеку в будущем обходиться без посторонней помощи.

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